Звенигородская (Енгалычева) Анна Андреевна
женский, родилась 11.05.1851, Девлетяково, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
умерла 04.09.1900
Супруги
Звенигородский Владимир Дмитриевич12.07.1851 г.р.
Дети
Ильинская (Звенигородская) Александра Владимировна10.08.1876 г.р.
Звенигородский Андрей Владимирович26.06.1878 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
11.05.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Девлетяково, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
После 1870
Рождение ребёнка
10.08.1876
Дочь: Ильинская (Звенигородская) Александра Владимировна
Отец ребёнка: Звенигородский Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.06.1878
Сын: Звенигородский Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Звенигородский Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
06.01.1880
Сын: Звенигородский Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Звенигородский Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.02.1882
Сын: Звенигородский Николай Владимирович
Отец ребёнка: Звенигородский Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.01.1885
Сын: Звенигородский Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Звенигородский Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.06.1893
Дочь: Звенигородская Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Звенигородский Владимир Дмитриевич
Смерть
04.09.1900