Звенигородская (Енгалычева) Анна Андреевна 11.05.1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Звенигородская (Енгалычева) Анна Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.05.1851, Девлетяково, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

умерла 04.09.1900

Супруги
Звенигородский Владимир Дмитриевич12.07.1851 г.р.
Дети
Ильинская (Звенигородская) Александра Владимировна10.08.1876 г.р.
Звенигородский Андрей Владимирович26.06.1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Девлетяково, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Бракосочетание
После 1870

Муж: Звенигородский Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.08.1876

Дочь: Ильинская (Звенигородская) Александра Владимировна

Отец ребёнка: Звенигородский Владимир Дмитриевич

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
26.06.1878

Сын: Звенигородский Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Звенигородский Владимир Дмитриевич

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
06.01.1880

Сын: Звенигородский Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Звенигородский Владимир Дмитриевич

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Рождение ребёнка
04.02.1882

Сын: Звенигородский Николай Владимирович

Отец ребёнка: Звенигородский Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.01.1885

Сын: Звенигородский Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Звенигородский Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.06.1893

Дочь: Звенигородская Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Звенигородский Владимир Дмитриевич

Смерть
04.09.1900

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