Воротникова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротникова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Егорова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Пудовкин Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудовкин Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Пудовкин Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черемисина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Пудовкин Владимир Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудовкин Владимир Ефимович

Смерть
Неизвестно
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