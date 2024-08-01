Щепин Агап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепин Агап

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Около 1821 г.р.
Около 1823 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1841 г.р.
Около 1844 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Щепин Яков

Мать: Щепина (Новоселова) Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепина Феврония

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Щепин Адриан

Мать ребёнка: Щепина Феврония

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: (Щепина) Параскева

Мать ребёнка: Щепина Феврония

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Щепин Дмитрий

Мать ребёнка: Щепина Феврония

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Щепина) Екатерина

Мать ребёнка: Щепина Феврония

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Щепина) Матрона

Мать ребёнка: Щепина Феврония

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Щепина) Мария

Мать ребёнка: Щепина Феврония

Кузнецовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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