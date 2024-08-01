Щепин Агап
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Щепин Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щепина Феврония
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Щепин Адриан
Мать ребёнка: Щепина Феврония
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: (Щепина) Параскева
Мать ребёнка: Щепина Феврония
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Щепин Дмитрий
Мать ребёнка: Щепина Феврония
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Щепина) Екатерина
Мать ребёнка: Щепина Феврония
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Щепина) Матрона
Мать ребёнка: Щепина Феврония
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Щепина) Мария
Мать ребёнка: Щепина Феврония
Смерть
Неизвестно