Подьячий Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1903 ст.
Сын: Подьячий Исидор Владимирович
Мать ребёнка: Подьячая Елена Георгиевна
Место жительства
1903 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Симферопольский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно