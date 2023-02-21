Подьячий Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подьячий Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1903 ст.

Сын: Подьячий Исидор Владимирович

Мать ребёнка: Подьячая Елена Георгиевна

Место жительства
1903 ст.
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Симферопольский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подьячая Елена Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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