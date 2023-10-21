Елена Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.08.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Малютин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Малютин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Малютин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Малютин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Малютин Евоимий Васильевич
Отец ребёнка: Малютин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Малютина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Малютин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Между 1917 и 1926
Сын: Малютина Маврина Васильевна
Отец ребёнка: Малютин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
30.10.1926
Сын: Малютин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Малютин Василий Сергеевич
Смерть
02.08.1949