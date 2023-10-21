Елена Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Малютин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Малютин Василий Сергеевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Малютин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Малютин Василий Сергеевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Малютин Евоимий Васильевич

Отец ребёнка: Малютин Василий Сергеевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Малютина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Малютин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Между 1917 и 1926

Сын: Малютина Маврина Васильевна

Отец ребёнка: Малютин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
30.10.1926

Сын: Малютин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Малютин Василий Сергеевич

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
02.08.1949
Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
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