Танющев Ефим Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Танющев Владимир Тимофеевич
Мать: Евдокия Мартиновна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
16.03.1912
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно