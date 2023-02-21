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Танющев Ефим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Танющев Владимир Тимофеевич

Мать: Евдокия Мартиновна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Танющев Фёдор Ефимович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
16.03.1912

Сын: Танющев Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Танющев Яков Ефимович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танющев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танющев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Танющев Николай Ефимович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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