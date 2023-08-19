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Краснов Андрей Владимирович

Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.10.1931

Дата смерти

26.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1931

Отец: Краснов Владимир Фёдорович

Мать: Краснова Анисия Николаевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1954

Сын: Краснов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Краснов Мария Дмитриевна

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.06.1954

Сын: Краснов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Краснов Мария Дмитриевна

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
?.08.1955

Сын: Краснов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Краснов Мария Дмитриевна

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
?.04.1959

Сын: Краснов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Краснов Мария Дмитриевна

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Краснов Мария Дмитриевна

Смерть
26.11.1992
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