Краснов Андрей Владимирович
Место рождения
Дата рождения09.10.1931
Дата смерти26.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1931
Рождение ребёнка
14.06.1954
Сын: Краснов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Краснов Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.06.1954
Сын: Краснов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Краснов Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.08.1955
Мать ребёнка: Краснов Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
?.04.1959
Сын: Краснов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Краснов Мария Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Краснов Мария Дмитриевна
Смерть
26.11.1992