(Павлова) Ксения
Место рожденияд.Сидоренки, зап.Бобровка
Дата рождения16.01.1809
Дата смерти24.03.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1809
Отец: Михайлов Павел
Мать: Афимья (Ефимья)
д.Сидоренки, зап.Бобровка
Рождение ребёнка
06.09.1829
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мокиев Тит
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Мокиев Тит
Рождение ребёнка
1840
Сын: Титов Григорий
Отец ребёнка: Мокиев Тит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокиев Тит
Смерть
24.03.1849
Жуково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от чахотки