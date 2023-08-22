(Павлова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Ксения

Место рождения

д.Сидоренки, зап.Бобровка

Дата рождения

16.01.1809

Дата смерти

24.03.1849

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1809

Отец: Михайлов Павел

Мать: Афимья (Ефимья)

д.Сидоренки, зап.Бобровка
Рождение ребёнка
06.09.1829

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мокиев Тит

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Мокиев Тит

Рождение ребёнка
1840

Сын: Титов Григорий

Отец ребёнка: Мокиев Тит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокиев Тит

Смерть
24.03.1849
Жуково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от чахотки
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