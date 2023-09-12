Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Пимен Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Ефим Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
рахманинов
Смерть
Неизвестно