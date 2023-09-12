Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Григорьев

Иван Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Пимен Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Ефим Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
рахманинов
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close