Вьялкина (Годовикова) Александра Филипповна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Годовиков Филипп Калинович
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1875
Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.07.1877
Сын: Вьялкин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Антонович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Патракеева Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вьялкин Яков Антонович
Смерть
Неизвестно