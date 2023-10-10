Вьялкина (Годовикова) Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВьялкина (Годовикова) Александра Филипповна

Вьялкина (Годовикова) Александра Филипповна

Место рождения

Завондожская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Годовиков Филипп Калинович

Мать: не указана

Завондожская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
07.02.1875

Муж: Вьялкин Яков Антонович

Куфтыревская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.07.1877

Сын: Вьялкин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Антонович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Патракеева Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Антонович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Вьялкин Яков Антонович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close