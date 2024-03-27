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Остер Христиан Данилович

Место рождения

село Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.

Дата рождения

01.07.1884

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1916 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
01.07.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Остер Христиан Христианович

Мать ребёнка: (Неер) Лидия Лоренсовна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Остер) Лидия Христиановна

Мать ребёнка: (Неер) Лидия Лоренсовна

Рождение ребёнка
25.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Неер) Лидия Лоренсовна

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