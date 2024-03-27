Остер Христиан Данилович
Место рождениясело Фрайденталь Белявский р-н Одесская обл.
Дата рождения01.07.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Остер Христиан Христианович
Мать ребёнка: (Неер) Лидия Лоренсовна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Остер) Лидия Христиановна
Мать ребёнка: (Неер) Лидия Лоренсовна
Рождение ребёнка
25.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Неер) Лидия Лоренсовна