Малышева (Хижняк) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.06.1939
Дата смерти02.02.2018
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1939
Отец: Хижняк Иван Иванович
Мать: Хижняк Мария Петровна
Рождение ребёнка
12.02.1962
Дочь: Никитина Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Малышев Владимир Владимирович
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.04.1968
Дочь: Тихомирова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Малышев Владимир Владимирович
Смерть
02.02.2018