Малышева (Хижняк) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышева (Хижняк) Валентина Ивановна

Малышева (Хижняк) Валентина Ивановна

Место рождения

Сергеевка, Партизанский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

13.06.1939

Дата смерти

02.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1939

Отец: Хижняк Иван Иванович

Мать: Хижняк Мария Петровна

Сергеевка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
12.02.1962

Дочь: Никитина Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Малышев Владимир Владимирович

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.04.1968

Дочь: Тихомирова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Малышев Владимир Владимирович

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
Смерть
02.02.2018
Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close