Иванов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.2000
Сын: Иванов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Иванова Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
24.11.2005
Дочь: Иванова София Александровна
Мать ребёнка: Иванова Ирина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ирина Викторовна