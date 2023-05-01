Иванов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.2000

Сын: Иванов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Иванова Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
24.11.2005

Дочь: Иванова София Александровна

Мать ребёнка: Иванова Ирина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ирина Викторовна

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