Эйнхорн (Einhorn) Барбара (Barbara)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.08.1737
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эйнхорн Иоганнес
Мать: Мария Катарина
Бракосочетание
07.11.1701
Муж: Мерк Иоганнес Георг
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.10.1708
Дочь: Мерк Мария Барбара
Отец ребёнка: Мерк Иоганнес Георг
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
23.08.1737
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция