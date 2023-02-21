Эйнхорн (Einhorn) Барбара (Barbara) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эйнхорн (Einhorn) Барбара (Barbara)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.08.1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эйнхорн Иоганнес

Мать: Мария Катарина

Бракосочетание
07.11.1701

Муж: Мерк Иоганнес Георг

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
07.10.1708

Дочь: Мерк Мария Барбара

Отец ребёнка: Мерк Иоганнес Георг

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
23.08.1737
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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