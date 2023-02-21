Евтушенко Виктор Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтушенко Виктор Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Евтушенко Терентий Ильич

Мать: не указана

Смерть
2002
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