Сорока Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Сорока Иван
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Гримак Наталия
Мать ребёнка: Сорока Пелагея
Рождение ребёнка
16.07.1937
Дочь: Фролова Раиса
Мать ребёнка: Сорока Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Сорока Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорока Иван
Мать ребёнка: Сорока Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стришна Вера
Мать ребёнка: Сорока Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорока Пелагея
Смерть
1945
Причина смерти: ВОВ