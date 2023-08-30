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Сорока Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Сорока Иван

Мать: Акулина

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Гримак Наталия

Мать ребёнка: Сорока Пелагея

Рождение ребёнка
16.07.1937

Дочь: Фролова Раиса

Мать ребёнка: Сорока Пелагея

Кинашевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Сорока Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорока Иван

Мать ребёнка: Сорока Пелагея

Кинашевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стришна Вера

Мать ребёнка: Сорока Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорока Пелагея

Смерть
1945
Причина смерти: ВОВ
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