Мерзликина Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мерзликина Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Мерзликин Георгий Трофимович
Рождение: запись о рождении №65, метрическая книга за 1885 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Мерзликина Ольга Георгиевна
Отец ребёнка: Мерзликин Георгий Трофимович
Смерть
Неизвестно