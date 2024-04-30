Мерзликина Екатерина Филипповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мерзликина Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзликин Георгий Трофимович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мерзликина Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Мерзликин Георгий Трофимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №65, метрическая книга за 1885 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Мерзликина Ольга Георгиевна

Отец ребёнка: Мерзликин Георгий Трофимович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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