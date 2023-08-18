Усольцева Катерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева Катерина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 10.10.1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Куликовой сей же волости в деревню Яркуль
Рождение ребёнка
31.01.1858 ст.

Сын: Усольцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Усольцев Иван Егорович

Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Иван Егорович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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