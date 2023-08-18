Усольцева Катерина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Куликовой сей же волости в деревню Яркуль
Рождение ребёнка
31.01.1858 ст.
Отец ребёнка: Усольцев Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно