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Ларин Иоанн Стефанович

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.09.1903 ст.

Дата смерти

10.03.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1903 ст.

Отец: Ларин Стефан Евдокимович

Мать: Ларина Евдокия Ермолаева

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: деревни Набережной крестьянин Матвей Ермолаев Куракин и девица Параскева Евдокимова Ларина. | Метрическая книга села Михайловский за 1903 год
Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.03.1904 ст.
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Возраст и причина смерти в МК на сгибе корешка, уточнить | Метрическая книга села Михайловский за 1904 год
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