Ларин Иоанн Стефанович
Место рождения
Дата рождения07.09.1903 ст.
Дата смерти10.03.1904 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.09.1903 ст.
Отец: Ларин Стефан Евдокимович
Мать: Ларина Евдокия Ермолаева
Воспреемники: деревни Набережной крестьянин Матвей Ермолаев Куракин и девица Параскева Евдокимова Ларина. | Метрическая книга села Михайловский за 1903 год
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1904 ст.
Возраст и причина смерти в МК на сгибе корешка, уточнить | Метрическая книга села Михайловский за 1904 год