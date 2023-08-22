Гурьев Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьев Михаил Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Михайловка, Бельская волость, Енисейский уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гурьева Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.08.1917

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Михайловка, Бельская волость, Енисейский уезд
Место жительства
Неизвестно
Михайловка, Бельская волость, Енисейский уезд
Смерть
Неизвестно
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