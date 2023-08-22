Гурьев Михаил Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гурьева Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1917
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно