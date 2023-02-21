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Горбунова Зоя Васильевна
Горбунова Зоя Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Женский
Отец
Горбунов Василий Иванович
1901 г.р.
Мать
Горбунова (Шаманина) Мария Васильевна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Горбунов Василий Иванович
Мать:
Горбунова Мария Васильевна
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