Якушкин Алексей Ипполитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якушкин Ипполит
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1947
Сын: Якушкин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якушкин Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Полина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якушкина Вера Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарваткина Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно