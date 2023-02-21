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Якушкин Алексей Ипполитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якушкин Ипполит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1947

Сын: Якушкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Полина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якушкина Вера Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарваткина Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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