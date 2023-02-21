Героева Пелагея Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиПосле 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Героев Вячеслав Андреевич
Отец ребёнка: Героев Андриян Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Героев Андриян Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1943