Героева Пелагея Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Героева Пелагея Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

После 1943

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Героев Вячеслав Андреевич

Отец ребёнка: Героев Андриян Андрей Григорьевич

Станки, Псковский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
1933

Сын: Героев Герман Андреевич

Отец ребёнка: Героев Андриян Андрей Григорьевич

Станки, Псковский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Героев Андриян Андрей Григорьевич

Смерть
После 1943
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