Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1946 г.р.

Дети

1990 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1966

Отец: не указан

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
20.04.1990

Сын: Виталий

Мать ребёнка: Галина

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