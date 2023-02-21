Воробьев Василий Викторович
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения13.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1983
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
16.11.2005
Дочь: Полина васильевна
Мать ребёнка: Воробьева Виктория
Рождение ребёнка
02.07.2007
Сын: Воробьев Даниил Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Виктория
Рождение ребёнка
2018
Сын: Воробьев Семен Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Виктория