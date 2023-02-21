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Воробьев Василий Викторович

Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

13.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1983

Отец: Воробьев Виктор Васильевич

Мать: Воробьева Людмила Викторовна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
16.11.2005

Дочь: Полина васильевна

Мать ребёнка: Воробьева Виктория

Рождение ребёнка
02.07.2007

Сын: Воробьев Даниил Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Виктория

Рождение ребёнка
2018

Сын: Воробьев Семен Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Виктория

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