Чернявская (Михайлова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернявская (Михайлова) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1986

Дочь: Мелехина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Чернявский Андрей Олегович

Рождение ребёнка
21.12.1987

Сын: Чернявский Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Чернявский Андрей Олегович

Рождение ребёнка
02.01.1992

Сын: Чернявский Александр Андреевич

Отец ребёнка: Чернявский Андрей Олегович

Смерть
Неизвестно
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