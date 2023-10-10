Чернявская (Михайлова) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1986
Дочь: Мелехина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Чернявский Андрей Олегович
Рождение ребёнка
21.12.1987
Сын: Чернявский Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Чернявский Андрей Олегович
Рождение ребёнка
02.01.1992
Сын: Чернявский Александр Андреевич
Отец ребёнка: Чернявский Андрей Олегович
Смерть
Неизвестно