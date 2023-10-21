Лубашевский Матвей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1908
Дочь: Качурина Марфа Матвеевна
Мать ребёнка: Лубашевская Мария Васильевна
Павловский район с. Казинка, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лубашевский Андрей Матвееевич
Мать ребёнка: Лубашевская Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно