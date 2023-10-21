Лубашевский Матвей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лубашевский Матвей Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1908

Дочь: Качурина Марфа Матвеевна

Мать ребёнка: Лубашевская Мария Васильевна

Павловский район с. Казинка, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лубашевский Андрей Матвееевич

Мать ребёнка: Лубашевская Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лубашевская Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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