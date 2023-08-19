Боргатина (Пивцаева) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.?.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
16.?.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боргатин Василий Александрович
Александровка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область