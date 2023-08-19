Боргатина (Пивцаева) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боргатина (Пивцаева) Надежда Николаевна

Место рождения

Камыш-Садак, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

16.?.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.?.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Камыш-Садак, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боргатин Василий Александрович

Александровка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
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