Стенгач Фома Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стенгач Фома Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1903 ст.

Сын: Стенгач Павел Фомич

Мать ребёнка: Стенгач Христина Николаевна

Место жительства
1903 ст.
Долинское, Одеська область
На 1903 год - крестьянин села Валегоцулово Ананьевского уезда Херсонской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стенгач Христина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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