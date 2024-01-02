Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолина

Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорцова Татьяна Осиповна

Отец ребёнка: Федорцов Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорцов Виктор Осипович

Отец ребёнка: Федорцов Осип

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорцов Владимир Осипович

Отец ребёнка: Федорцов Осип

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.