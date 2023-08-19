Романова Екатерина Кузьминична
Место рождения
Дата рождения10.11.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1889 ст.
Место жительства
С 10.11.1889 ст.
Крещение
12.11.1889 ст.
Восприемники: Деревни Глазунова крестьянин Михаил Иванов и крестьянская дочь девица Анна Евдокимова Совершали таинство крещения: Священник Николай Богословский и псаломщик Иван Лебедев
Восприемник
21.04.1913 ст.
Восприемница при рождении дочери сестры Майоровой Антонины Михайловны
Смерть
Неизвестно