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Романова Екатерина Кузьминична

Место рождения

Глазуново, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

10.11.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1889 ст.

Отец: Романов Кузьма Николаевич

Мать: Романова Параскева Михайловна

Глазуново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 10.11.1889 ст.
Глазуново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
12.11.1889 ст.
Берново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемники: Деревни Глазунова крестьянин Михаил Иванов и крестьянская дочь девица Анна Евдокимова Совершали таинство крещения: Священник Николай Богословский и псаломщик Иван Лебедев
Восприемник
21.04.1913 ст.
Берново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемница при рождении дочери сестры Майоровой Антонины Михайловны
Смерть
Неизвестно
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