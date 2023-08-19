Голубчиков Алексей Трофимов
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Голубчиков Трофим Аникиев
Мать: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Анастасия Александрова
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Анастасия Александрова
Рождение ребёнка
1903
Сын: Голубчиков Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Анастасия Александрова
Рождение ребёнка
1908
Сын: Голубчиков Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Анастасия Александрова
Рождение ребёнка
1909
Сын: Голубчиков Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Анастасия Александрова
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Анастасия Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Александрова
Смерть
Неизвестно