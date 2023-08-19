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Голубчиков Алексей Трофимов

Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Голубчиков Трофим Аникиев

Мать: Евдокия Филиппова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Анастасия Александрова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Анастасия Александрова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Голубчиков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Анастасия Александрова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Голубчиков Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Анастасия Александрова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Голубчиков Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Анастасия Александрова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Анастасия Александрова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Александрова

Смерть
Неизвестно
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