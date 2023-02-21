Поляков Федот — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Федот

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1909

Сын: Поляков Петр Федотович

Мать ребёнка: Полякова Татьяна

Кутузовка, Шербакульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Широкорадова Таисия Федотовна

Мать ребёнка: Полякова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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