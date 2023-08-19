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(Наумова) Мария Тарасовна

Место рождения

Шудомарино, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

02.07.1898 ст.

Дата смерти

30.09.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1898 ст.

Отец: Наумов Тарасий Петрович

Мать: Наумова Анисия Федоровна

Шудомарино, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.505 л. 453об-454
Смерть
30.09.1898 ст.
Шудомарино, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район умерла в 3 мес. причина смерти-от родимца ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.505 л. 593об-594
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