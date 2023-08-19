(Наумова) Мария Тарасовна
Место рождения
Дата рождения02.07.1898 ст.
Дата смерти30.09.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1898 ст.
Отец: Наумов Тарасий Петрович
Мать: Наумова Анисия Федоровна
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.505 л. 453об-454
Смерть
30.09.1898 ст.
Вятская губерния,Тожсолинская волость, дер. Шудомаринская (Шудомарино) Новоторъяльский район умерла в 3 мес. причина смерти-от родимца ГАРМЭ Ф-305 оп.1 д.505 л. 593об-594