Полиновский Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полиновский Михаил Васильевич

Место рождения

Шуран, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1785

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуран, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1794 по 1835
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1835
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
1842
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
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