Полиновский Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1794 по 1835
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1835
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
1842
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия