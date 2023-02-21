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Михайлова Клавдия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Михайлов Павел Васильевич

Мать: Михайлова Дарья Федоровна

Смерть
1909
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