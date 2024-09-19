Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)

Место рождения

Мошни, Фаленский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Князев Сампсон (Семен)

Мать: не указана

Мошни, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
20.10.1863

Муж: Демин Адриан Власович

Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1864

Дочь: (Демина) Пелагея Адриановна

Отец ребёнка: Демин Адриан Власович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.10.1865

Дочь: (Демина) Параскева Адриановна

Отец ребёнка: Демин Адриан Власович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.04.1872

Сын: Демин Симеон Адрианович

Отец ребёнка: Демин Адриан Власович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1873

Сын: Демин Николай Адрианович

Отец ребёнка: Демин Адриан Власович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1873

Сын: Демин Иоанн Адрианович

Отец ребёнка: Демин Адриан Власович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1874

Сын: Демин Николай Адрианович

Отец ребёнка: Демин Адриан Власович

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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