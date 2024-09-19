Демина (Князева) Дарья Сампсоновна (Семеновна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1841
Отец: Князев Сампсон (Семен)
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1863
Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.09.1864
Дочь: (Демина) Пелагея Адриановна
Отец ребёнка: Демин Адриан Власович
Рождение ребёнка
11.10.1865
Дочь: (Демина) Параскева Адриановна
Отец ребёнка: Демин Адриан Власович
Рождение ребёнка
11.04.1872
Отец ребёнка: Демин Адриан Власович
Рождение ребёнка
14.05.1873
Отец ребёнка: Демин Адриан Власович
Рождение ребёнка
14.05.1873
Отец ребёнка: Демин Адриан Власович
Рождение ребёнка
30.11.1874
Отец ребёнка: Демин Адриан Власович
Смерть
Неизвестно