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Кулакова Надежда Васильевна

Место рождения

Солоники, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

28.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1968

Отец: Кулаков Василий Васильевич

Мать: Кулакова Валентина Ивановна

Солоники, Полоцкий район, Витебская область
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