Липовой Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовой Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липовой Владимир

Мать: Липовая Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липовая Алиса Владимировна

Мать ребёнка: Липовая Галина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовой Олег Владимирович

Мать ребёнка: Липовая Галина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липовая Галина Владимировна

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