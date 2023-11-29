Липовой Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Липовой Владимир
Мать: Липовая Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липовая Алиса Владимировна
Мать ребёнка: Липовая Галина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Липовой Олег Владимирович
Мать ребёнка: Липовая Галина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липовая Галина Владимировна