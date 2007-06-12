Сангуров Максим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сангуров Максим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2007

Отец: Сангуров Владимир Сергеевич

Мать: Черникова Шубина Любовь Владимировна

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