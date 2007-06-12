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Сангуров Максим Владимирович
Сангуров Максим Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.06.2007
Пол
Мужской
Отец
Сангуров Владимир Сергеевич
Мать
Черникова Шубина Любовь Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.2007
Отец:
Сангуров Владимир Сергеевич
Мать:
Черникова Шубина Любовь Владимировна
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