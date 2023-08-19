Визбор Юрий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Визбор Юрий Иосифович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.06.1934

Дата смерти

17.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1934 по 1955
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1957 по 1984
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.09.1984
Москва, город федерального значения Москва
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