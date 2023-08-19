Ермаков Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1882
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Ермакова Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Ермакова Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Ермакова Ксения Леонтьевна
Рождение ребёнка
16.01.1911
Сын: Ермаков Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Ермакова Ксения Леонтьевна
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
02.04.1913
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Ермакова Ксения Леонтьевна
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
Неизвестно