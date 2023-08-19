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Ермаков Петр Алексеевич

Место рождения

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

10.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1882

Отец: Ермаков Алексей Захарович

Мать: Ермакова Мария Андреевна

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ермаков Иван Петрович

Мать ребёнка: Ермакова Ксения Леонтьевна

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Ермаков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Ермакова Ксения Леонтьевна

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Ермаков Никита Петрович

Мать ребёнка: Ермакова Ксения Леонтьевна

Репнино, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
16.01.1911

Сын: Ермаков Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Ермакова Ксения Леонтьевна

д.Орловка, Менеузбашевская волость
Рождение ребёнка
02.04.1913

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Ермакова Ксения Леонтьевна

д.Орловка, Менеузбашевская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Ксения Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
д.Орловка, Менеузбашевская волость
Смерть
Неизвестно
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