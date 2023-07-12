Леонченко (Гончарова) Ольга Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонченко (Гончарова) Ольга Никифоровна

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Место рождения

Беларусь, Могилевская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Гончаров Никифор Аксёнович

Мать: Гончарова Евфросинья Ивановна

Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
09.07.1952

Дочь: Крамаренко Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Леонченко Василий Михайлович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.02.1954

Дочь: Суярко Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Леонченко Василий Михайлович

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
10.03.1963

Дочь: Головина Алла Васильевна

Отец ребёнка: Леонченко Василий Михайлович

Смерть
2000
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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