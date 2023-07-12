Леонченко (Гончарова) Ольга Никифоровна
Место рожденияБеларусь, Могилевская область
Дата рождения1925
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
09.07.1952
Дочь: Крамаренко Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Леонченко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1954
Дочь: Суярко Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Леонченко Василий Михайлович
Рождение ребёнка
10.03.1963
Дочь: Головина Алла Васильевна
Отец ребёнка: Леонченко Василий Михайлович
Смерть
2000