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Шварц Леонид

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Место рождения

Россия

Дата рождения

24.07.1949

Дата смерти

17.09.2012

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1949

Отец: Шварц Владимир

Мать: Татьяна

Россия
Военная служба
Между 1968 и 1970
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Около 1982

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
08.02.1991

Жена: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
17.11.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
17.09.2012
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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