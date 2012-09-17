Шварц Леонид
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.07.1949
Дата смерти17.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1949
Отец: Шварц Владимир
Мать: Татьяна
Россия
Военная служба
Между 1968 и 1970
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 1982
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
08.02.1991
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
17.09.2012
Самара, Самара, Самарская область
Похороны
Неизвестно