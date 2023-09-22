Юткина Агафья Андриановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1871 ст.
Сын: Юткин Карп Потапович
Отец ребёнка: Юткин Потапий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юткин Потапий Ильич
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно