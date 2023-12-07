Быкова-Люлюкина (Борзова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова-Люлюкина (Борзова) Анна Васильевна

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Быкова-Люлюкина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.03.1856 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1858 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.06.1860 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1862 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.07.1864 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Ермолай Васильевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.08.1865 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.03.1870 ст.

Сын: Быков-Люлюкин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.03.1873 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.02.1877 ст.

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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