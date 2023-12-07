Быкова-Люлюкина (Борзова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Быкова-Люлюкина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич
Сын: Быков-Люлюкин Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич
Сын: Быков-Люлюкин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич
Сын: Быков-Люлюкин Ермолай Васильевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич
Сын: Быков-Люлюкин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич
Сын: Быков-Люлюкин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Быков-Люлюкин Василий Ермолаевич