Еганова Елисавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.? ст.
Дочь: Еганова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Еганов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1905 ст.
Сын: Еганов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Еганов Николай Александрович
Рождение ребёнка
23.01.1907 ст.
Сын: Еганов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Еганов Николай Александрович
Рождение ребёнка
10.10.1908 ст.
Дочь: Еганова Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Еганов Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.05.1910 ст.
Сын: Еганов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Еганов Николай Александрович
Смерть
Неизвестно