Еганова Елисавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еганова Елисавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.? ст.

Дочь: Еганова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Еганов Николай Александрович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еганов Николай Александрович

Рождение ребёнка
09.05.1905 ст.

Сын: Еганов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Еганов Николай Александрович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.01.1907 ст.

Сын: Еганов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Еганов Николай Александрович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.10.1908 ст.

Дочь: Еганова Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Еганов Николай Александрович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
21.05.1910 ст.

Сын: Еганов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Еганов Николай Александрович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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