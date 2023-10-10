Ножкина (Чирикина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ножкина (Чирикина) Татьяна

Место рождения

Советское, Есильский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

19.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929

Отец: Чирикин Федор

Мать: Чирикина Евдокия

Советское, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
23.11.1950

Сын: Ножкин Анатолий

Отец ребёнка: Ножкин Владимир

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
20.02.1954

Дочь: Зинакова Любовь

Отец ребёнка: Ножкин Владимир

Тарангул, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 23.10.1957

Сын: Ножкин Владимир

Отец ребёнка: Ножкин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ножкин Владимир

Смерть
Неизвестно
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