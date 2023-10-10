Ножкина (Чирикина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения19.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929
Отец: Чирикин Федор
Мать: Чирикина Евдокия
Рождение ребёнка
23.11.1950
Сын: Ножкин Анатолий
Отец ребёнка: Ножкин Владимир
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
20.02.1954
Дочь: Зинакова Любовь
Отец ребёнка: Ножкин Владимир
Тарангул, Есильский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 23.10.1957
Сын: Ножкин Владимир
Отец ребёнка: Ножкин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ножкин Владимир
Смерть
Неизвестно