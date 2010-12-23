Тупалова (Хвостова) Нина Дмитриевна 11.04.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тупалова (Хвостова) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Золотое

Дата рождения

11.04.1931

Дата смерти

23.12.2010

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1931

Отец: Хвостов Дмитрий Алексеевич

Мать: Живернюк (Лысакова) Акулина Ильична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.12.2010
Соловьёвка, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область

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