Тупалова (Хвостова) Нина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.04.1931
Дата смерти23.12.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.12.2010
Соловьёвка, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область