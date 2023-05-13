Елфимов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1949
Дочь: Ичина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Быкадорова Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкадорова Вера Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно